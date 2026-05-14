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Vilagarcía

El IES O Carril despide al alumnado que finaliza Bachillerato

El acto fue muy emotivo y contó con actuaciones musicales

Olalla Bouza
14/05/2026 17:40
Actuacion musical carril
Actuacion musical durante el acto
Cedida
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El alumnado de 2º de Bachillerato del IES O Carril celebró en el Auditorio de Vilagarcía un acto de despedida muy emotivo, para poner fin a la etapa en el instituto. Acudieron junto con sus familias, amistades, profesorado y representantes de la ANPA y hubo momentos para la música, los discursos y sinceros abrazos.

En el cierre del acto, la directora del centro, Rosa Gómez Cerdeira, hizo un balance de lo que supusieron estos dos años en la vida del alumnado que se despide de la enseñanza secundaria, para emprender nuevos rumbos, deseándoles suerte en la nueva etapa “e pedindo que nunca esquezan o camiño percorrido”. Todos recibieron una foto de grupo

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