El IES O Carril despide al alumnado que finaliza Bachillerato

Actuacion musical durante el acto Cedida

El alumnado de 2º de Bachillerato del IES O Carril celebró en el Auditorio de Vilagarcía un acto de despedida muy emotivo, para poner fin a la etapa en el instituto. Acudieron junto con sus familias, amistades, profesorado y representantes de la ANPA y hubo momentos para la música, los discursos y sinceros abrazos.

En el cierre del acto, la directora del centro, Rosa Gómez Cerdeira, hizo un balance de lo que supusieron estos dos años en la vida del alumnado que se despide de la enseñanza secundaria, para emprender nuevos rumbos, deseándoles suerte en la nueva etapa “e pedindo que nunca esquezan o camiño percorrido”. Todos recibieron una foto de grupo