'A rañala!', un 'folk horror' en los parques de cultivo de Carril, gana el concurso de guion de Curtas

Imagen de archivo de parques de cultivo en la zona de Carril Gonzalo Salgado

La propuesta titulada ‘A rañala!’, de Adrián Nájera, acaba de hacerse con el primer premio de la convocatoria inaugural del concurso de guion de Curtas Festival do Imaxinario. Fue seleccionada por un jurado compuesto por la directora Olga Osorio, el guionista y crítico Javier Trigales y el productor Raúl Cerezo.

La iniciativa nace de la colaboración entre el festival y Producciones Mutantes y se consolida como “unha verdadeira porta de entrada á industria profesional, ofrecendo aos novos talentos do xénero fantástico unha plataforma de produción e memorai sen precedentes no panorama nacional”.

Producción íntegra y asesoría

El guion ganador sumerge al espectador en una historia de rencor y horror sobrenatural protagonizada por Sabela, una mariscadora de 50 años con mucho carácter. Tras ser castigada en el “viveiro maldito” de Carril, encuentra una rosa blanca en el agua que oculta un siniestro artefacto: ‘O ollo do demo’. Lo que comienza como una venganza mística para eliminar a sus compañeras de faena, termina convirtiéndose en una espiral de ironía desplazada, demostrando que jugar con las fuerzas del mal nunca sale gratis.

Adrián Nájera comenzará ahora un proceso de profesionalización de primer nivel, antes de saltar al set de rodaje. El ganador recibirá un paquete de mentorías: una Asesoría de Guion, a cargo de Beto Marini (‘Mientras duermes’ o ‘La Unidad’), para perfeccionar la narrativa y la estructura y Asesoría de Dirección, con el cineasta Miguel ángel Vivas (‘Secuestrados’ o ‘Tu hijo’), para definir la puesta en escena. El rodaje de ‘A rañala’ se llevará a cabo el próximo verano de 2026 en localizaciones de Vilagarcía y Carril, contando con un equipo técnico profesional y el respaldo de la organización. El estreno será durante la 54 edición de Curtas, que se llevará a cabo entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.