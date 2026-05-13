Ravella lleva la iluminación led a una zonas de Cornazo, a Carril y al primer tramo de Vista Alegre

Vistas de la zona de Vista Alegre Gonzalo Salgado

El Concello de VIlagarcía incluye varias actuaciones en el plan municipal de modernización de la eficiencia energética del servicio de iluminación pública. La última de las intervenciones realizadas directamente por el personal municipal fue la de la urbanización Burgonova, en Cornazo, donde se sustituyeron las lámaras de algo más de sesenta puntos de luz, con una inversión en torno a los 10.000 euros.

Esta actuación permite reducir el consumo de energía, proporciona una mejor iluminación y se reduce el impacto visual aéreo, ganándose además en estética, según destacan desde el Concello.

En el marco de este mismo plan, el servicio de Alumeado también se encargó, en las últimas semanas, de reponer los faroles del primer tramo de la Rúa Vista Alegre, que discurre entre el puente y la huerta del convento. Actualmente, está procediendo a pasar la tecnología led a la iluminación de la Praza da Liberdade, en Carril.

Por otra parte, en cuanto alas mejoras previstas en el entorno de la urbanización Burgonova, el gobierno local también tiene previsto desarrollar en la Rúa Illa de Ons una actuación en las redes de saneamiento, con el objetivo de separar la recogida de pluviales del sistema de aguas residuales. Están pendiente de ayuda de Parques.