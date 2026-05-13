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Vilagarcía

La huelga en el sector del metal se mantendrá hasta que haya acuerdo

Los piquetes paralizan prácticamente todas las empresas, incluidas las del comercio asociado

Olalla Bouza
13/05/2026 13:53
Manifestación del metal
Manifestación del metal
Gonzalo Salgado
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La huelga en el sector del metal- y ahora también en la del comercio asociado- se mantendrá no solo hasta que se retomen las movilizaciones, sino también hasta que haya acuerdo. Así lo anunció esta mañana, a la llegada de la manifestación a Ravella, el responsable de la CIG, Anxo Lúa.

"Como pode ser que se neguen a que haxa unha xornada continua en verán para os traballadores do naval?", se preguntaba el delegado nacionalista, que recuerda que acusa a la patronal Atra de pretender "roubar" los pluses conseguidos en otros convenios a las plantillas del comercio del metal.

Las empresas de O Salnés y Ulla-Umia pararon su actividad, no solo las del metal sino también las tiendas del comercio asociado, desde primera hora de la mañana, con piquetes en los que se registraron incidencias y que se podían ver, desde bien temprano, en la conocida como recta de Rubiáns.

Unas condiciones salariales mejores (la patronal propone una subida del 14,5 y los sindicatos del 16%) pero otras medidas sin coste, como la subrogación de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones o eólicas, que finalizan este año su contrato, son algunas de las demandas de los sindicatos. CIG, CCOO y UGT mantienen la movilización para mañana, que se trasladará a la comarca de Ulla-Umia, para salir de Valga y acabar en Cesures.

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