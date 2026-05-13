La huelga en el sector del metal se mantendrá hasta que haya acuerdo
Los piquetes paralizan prácticamente todas las empresas, incluidas las del comercio asociado
La huelga en el sector del metal- y ahora también en la del comercio asociado- se mantendrá no solo hasta que se retomen las movilizaciones, sino también hasta que haya acuerdo. Así lo anunció esta mañana, a la llegada de la manifestación a Ravella, el responsable de la CIG, Anxo Lúa.
"Como pode ser que se neguen a que haxa unha xornada continua en verán para os traballadores do naval?", se preguntaba el delegado nacionalista, que recuerda que acusa a la patronal Atra de pretender "roubar" los pluses conseguidos en otros convenios a las plantillas del comercio del metal.
Las empresas de O Salnés y Ulla-Umia pararon su actividad, no solo las del metal sino también las tiendas del comercio asociado, desde primera hora de la mañana, con piquetes en los que se registraron incidencias y que se podían ver, desde bien temprano, en la conocida como recta de Rubiáns.
Unas condiciones salariales mejores (la patronal propone una subida del 14,5 y los sindicatos del 16%) pero otras medidas sin coste, como la subrogación de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones o eólicas, que finalizan este año su contrato, son algunas de las demandas de los sindicatos. CIG, CCOO y UGT mantienen la movilización para mañana, que se trasladará a la comarca de Ulla-Umia, para salir de Valga y acabar en Cesures.