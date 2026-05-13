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Vilagarcía

La EDAR de Vilagarcía sigue dando malos informes mientras espera por la ampliación

La obra lleva desde enero pendiente de adjudicarse y son ocho los licitadores que presentaron oferta

Olalla Bouza
13/05/2026 19:06
Estacion depuradora de Ferrazo
Estacion depuradora de Ferrazo
Gonzalo Salgado
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Un informe de Augas de Galicia vuelve a calificar el funcionamiento de la Estación Depuradora de Augas Residuais de Ferrazo como “deficiente”. Además, en el mismo documento se señala que el equipo de desinfección en funcionamiento es “insuficiente”. De este análisis, que llegó al departamento de Medio Ambiente en abril, dio cuenta la Xunta de Goberno Local.

El ejecutivo acordó el traslado de esta comunicación a Espina & Delfín, empresa concesionaria del servicio de agua y depuración en Vilagarcía.

En cualquier caso, se trata de un resultado que no coge a nadie por sorpresa. No es la primera vez que la depuradora de Ferrazo recibe un informe similar, ya que, de hecho, su capacidad está demostrada como insuficiente ante el aumento poblacional de los últimos años. Por ello, precisamente, está prevista su ampliación, que está en licitación por parte de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por algo más de 27 millones de euros. El concurso está pendiente de adjudicar desde el mes de enero. El último paso que se dio, a este respecto, fue a principios de este mes, cuando la mesa de contratación decidió solicitar un informe por dos ofertas, que podrían incurrir en baja temeraria. Son un total de ocho licitadores los interesados en la obra.

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