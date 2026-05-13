La Banda de Música de Vilagarcía ofrecerá 29 actuaciones este verano
Santa Rita romperá el hielo del programa
La Banda de Música de Vilagarcía protagonizará un total de 29 actuaciones este verano, en las diferentes parroquias y lugares del municipio. El Concello impulsa este ambicioso programa cultural, que incluye conciertos, pasacalles y procesiones. El convenio entre la administración y los músicos asciende a 46.000 euros anuales. Para hacer más transparente y ágil este procedimiento, la Concellería de Cultura que dirige Sonia Outón abrió, a principios de año, un periodo de solicitudes de las propias comisiones de fiestas.
La convocatoria ya está resuelta y el ciclo comenzará la próxima semana, coincidiendo con Santa Rita. En este mismo mes, la agrupación que dirige Jesús Nogueira actuará en el parque de A Coca y en la parroquia de A Xunqueira. En junio, será el turno de Vilaxoán, A Xunqueira otra vez, O Piñeiriño, Fontecarmoa y Os Duráns. En julio y agosto, los meses fuertes de la temporada estival, la actividad será aún más intensa, con la presencia de la Banda en O Carril, Sobradelo, Vilaxoán, O Sixto, A Laxe, A Torre, Sobradelo de nuevo y el propio centro urbano de Vilagarcía.
Entre septiembre y octubre se completarán las 29 actuaciones previstas en el convenio, con visitas a las fiestas de Trabanca Badiña, Rubiáns y A Torre, donde finalizará el programa.
Mantener viva la tradición
Cada una de las intervenciones tendrá una duración de entre 45 y 60 minutos. Coincidirán de manera prioritaria con los fines de semana y las jornadas festivas patronales más señaladas de cada parroquia o lugar. Con esta iniciativa, Concello y Banda buscan acercar la música clásica y popular a todos los rincones, dinamizar el comercio de proximidad y mantener vivas las tradiciones festivas.