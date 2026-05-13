Esquerda Unida reclama un servicio permanente de repaso en la recogida de voluminosos en Vilagarcía

Voluminosos en una calle de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al Concello y a la empresa concesionaria de la recogida de basura, Urbaser, la puesta en marcha de un servicio de refuerzo permanente de recogida de voluminosos, con el objetvio de poner fin a la “situación de desleixo que se está a producir en numerosos puntos” del municipio, “especialmente en zonas periurbanas”. La formación asegura que hay una “avalancha” de reclamaciones vecinales sobre la acumulación de colchones, muebles, electrodomésticos y otros residuos de mediano tamaño en aceras, caminos y espacios públicos.

EU considera que esta situación “está a xerar unha evidente degradación da nosa imaxe urbana e un problema ambiental e de salubridade”, por lo que proponen que se complemente el servicio ordinario con otro permanente de refuerzo, “que permita actuar de inmediato sobre aqueles puntos nos que aparecen vertidos ou acumulación de voluminosos”.

El portavoz, Juan Fajardo, señala que “non chega con establecer mecanismos diarios par a comunicación da retirada, se logo os residuos permanecen días ou incluso semanas na vía pública”, por lo que insta al Concello a controlar que no se creen puntos negros.