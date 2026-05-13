El nuevo enlace entre O Ramal y Miguel Hernández estará listo en dos semanas

Varela visitando las obras en abril junto al delegado del Gobierno Cedida

La empresa Novavial comenzó esta mañana las obras de acondicionamiento de la nueva conexión del parque Miguel Hernández con la zona de esparcimiento que está a punto de finalizar, en O Ramal, donde hasta hace poco había un aparcamiento ligado al muelle.

Este nuevo enlace estará listo en los próximos quince días, ya que los 47.000 euros del presupuesto son financiados con los fondos europeos del programa Next Generation, el mismo que sufraga la propia obra de la llamada pradera de O Ramal.

La intervención consiste en el desplazamiento lateral del actual paso de peatones, para que exista una continuidad más natural, pero también más segura, entre las dos zonas verdes. El paso será más ancho; el solado será renovado y llevará, en su inicio y final, pavimento pododáctil para las personas con dificultad de visión. La actuación también incluye el desplazamiento de los semáforos. En ningún caso afectará a la vía del tren al puerto, que une la estación ferroviaria con el muelle Comercial.

Con esta actuación, similar a la realizada en otros pasos de las avenidas Gómez Paratcha y Valle Inclán, que discurren a lo largo del lateral, entre instalaciones portuarias y la ciudad, “o Concello segue apostando pola seguridade peonil e o calmado de tráfico”. En esta zona, en concreto, se registra mucho tránsito de personas, que ahora se espera que se incremente tras las obras de O Ramal, que finalizarán próximas a las del enlace.