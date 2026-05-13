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Vilagarcía

Denuncian malos olores y bichos por el estado del lavadero de Cornazo

Los vecinos llevan cinco años sufriendo esta situación

Olalla Bouza
13/05/2026 18:30
Estado del lavadero
Estado del lavadero
Cedida
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Vecinos de Cornazo llevan años denunciando que el mal estado del lavadero les supone importantes quebraderos de cabeza. Los problemas se dan en la zona de Cerqueiras, llena de mosquitos y malos olores debido a que la estructura no desagua. Además, “las silvas y malezas pasan por encima del tejado”, por lo que las personas afectadas requieren una actuación urgente por parte de la administración municipal.

“Llevamos así unos cinco años”, explican uno de los vecinos, cuya casa está situada a escasa distancia del lavadero. “El agua está estancada”, con verdín. Con la llegada del buen tiempo, la preocupación va a más, ya que también se incrementan los mosquitos “y demás fauna”.

Denuncian que todo ello se mezcla con fincas del entorno, que se encuentran sin limpiar, pese a las indicaciones dadas desde Alcaldía para que cumpliesen con la legislación vigente y adecentasen los solares antes de que finalice el presente mes de mayo.

Por todo ello, estos vecinos reclaman al Concello una intervención urgente en el lavadero, pero también una mayor vigilancia de las fincas que se encuentran sin limpiar, ya que ambos problemas, juntos, provocan una situación de insalubridad para las personas que viven en la zona de Cerqueiras, que llevan sufriéndolo y denunciándolo cinco años.

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