Vilagarcía adquiere un stock de bancos para agilizar reposiciones y ampliaciones de espacios públicos

Buena parte del gobierno local durante un Pleno

El Concello de Vilagarcía decidió hacerse con un stock de bancos para poder agilizar la reposición de elementos deteriorados, así como las nuevas necesidades que vayan surgiendo de peticiones vecinales. La Xunta de Goberno Local acordó encargar a Tarrío & Suárez el suministro de 24 unidades valoradas en 15.000 euros. La empresa dispone de un plazo de un mes para realizar la entrega.

Los bancos adquiridos son de dos modelos diferentes, similares a los que se están colocando en los últimos años en calles y en los espacios públicos acondicionados. En ambos casos son de madera con pie de forja, doce de una estética más tradicional, con varios listones estrechos en asiento y respaldo y otros doce con solo dos tablas anchas, una para sentarse y otra para apoyar las espaldas, y que llevan planchas metálicas a modo de patas.

Una vez suministrado, el mobiliario se almacenará en las instalaciones del servicio municipal de Obras con el objetivo de atender, de forma inmediata, a las peticiones vecinales o a las sustituciones por roturas. Al permitir actuar con mayor rapidez, la medida contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad y también evitar las molestias que supone para las personas usuarias carecer de estos elementos de descanso o tener que esperar los arreglos.