Teófilo Edicións presenta un libro sobre los 35 años de la transferencia de la sanidad a Galicia

El último libro de Teófilo

La editorial Teófilo presenta mañana en el Salón de Convenciones de la Cidade de Cultura de Galicia su último proyecto, que lleva por título ‘35 anos da transferencia da Sanidade a Galicia’, con el apoyo de AstraZeneca. La obra cuenta con la participación de personas que vivieron y participaron en este proceso.

“Esfuerzo, ilusión y mucho trabajo hicieron posible que, a día de hoy, podamos disfrutar de uno de los mejores sistemas sanitarios de España y este libro, a través de los distintos trestimonios que recoge, narra esta realidad”, señalan desde Teófilo Edicións, que incide en que “no fue fácil y ahora toca seguir avanzando”.

El acto contará con la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, así como de otros cargos. La soprano Clara Panas pondrá la banda sonora.