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Vilagarcía

Teófilo Edicións presenta un libro sobre los 35 años de la transferencia de la sanidad a Galicia

El acto será mañana en la Cidade da Cultura y contará con Alfonso Rueda

Olalla Bouza
12/05/2026 19:38
El último libro de Teófilo
El último libro de Teófilo
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 La editorial Teófilo presenta mañana en el Salón de Convenciones de la Cidade de Cultura de Galicia su último proyecto, que lleva por título ‘35 anos da transferencia da Sanidade a Galicia’, con el apoyo de AstraZeneca. La obra cuenta con la participación de personas que vivieron y participaron en este proceso.

“Esfuerzo, ilusión y mucho trabajo hicieron posible que, a día de hoy, podamos disfrutar de uno de los mejores sistemas sanitarios de España y este libro, a través de los distintos trestimonios que recoge, narra esta realidad”, señalan desde Teófilo Edicións, que incide en que “no fue fácil y ahora toca seguir avanzando”.

El acto contará con la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, así como de otros cargos. La soprano Clara Panas pondrá la banda sonora.

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