Vilagarcía
Manuel Losada gana o VII Concurso Literario Letras Galegas da Mesa das Verbas de Vilagarcía
O autor recollerá o galardón o sábado 16 no Centro Comercial, nun acto que contará coa actuación musical de Raquel Senín
O escritor Manuel Losada é o gañador do VII Concurso das Letras galegas que organiza a Asociación Cultural Mesa das Verbas, co seu relato 'Non pido perdón'.
O acto de entrega dos galardóns será o sábado 16, ás 18 horas, na Sala Multiusos do Centro Comercial Arousa e contará coa colaboración musical de Raquel Senín Sánchez. Ademais, haberá máis gañadores por descubrir.
Losada, que acaba de publicar dúas novelas e un poemario, confesa sentir moita emoción polo premio, que chega "nun momento delicado", ao atoparse á espera dunha operación, polo que afronta a escritura como un "refuxio".