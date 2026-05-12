Esquerda Unida apoyará los Presupuestos de Vilagarcía si incluyen una partida para comprar la casa de los Duques de Terranova

Fajardo compareció en el Concello TJ

El grupo municipal de Esquerda Unida anuncia un "cambio de rumbo" y se muestra, por primera vez, dispuesto a apoyar los Presupuestos del gobierno de Alberto Varela. Eso sí, hay una condición: que incluyan una partida para la compra de la casa de los Duques de Terranova, un inmueble histórico por el que pasó buena parte de la aristocracia de finales del XIX y principios del XX y que ahora se encuentra totalmente en ruinas.

EU lleva tiempo proponiendo su compra y ahora se ve respaldado por el BNG, que en la comparecencia de ayer lunes propuso este inmueble como una de las ubicaciones posibles para poner en marcha una residencia pública para personas mayores, la única con la que contaría Vilagarcía, sin apenas plazas.

Para el portavoz de EU, Juan Fajardo, las declaraciones de los nacionalistas suponen reconocer a su formación como "a única que está no bo camiño" y advierte que la de la casa de A Comboa será su principal reivindicación de aquí a finales del mandato. "Non poden haber millóns de euros gastados en cementos e ter menos recursos sociais que no resto da comarca", dijo el edil, que apunta que la finca de Terranova serviría también para incrementar las zonas verdes , aspecto en el que, explicó, "o equipo redactor do PXOM dixo que Vilagarcía non estaba á altura dunha cidade do século XXI".

Sin contactos con el ejecutivo

Otra cuestión en la que, asegura, los nacionalistas le dan la razón es en la falta de mantenimiento de las obras. Además, Fajardo carga contra las formas del gobierno local que, a día de hoy, y "tras seis meses de retraso", no mantuvieron ningún contacto con la oposición "que non sexa o bipartito", lo que para el portavoz de EU es un claro síntoma "non de de ausencia de diálogo, senón de cultura democrática".

Es una situación que también se da con respecto a otros documentos clave, como el PXOM. "Dixeron que nos darían a documentación e déronnos catro planos. É como firmar un contrato ensinando a portada", dijo Fajardo, para quien los socialistas "non entenderon o que é gobernar en minoría", aunque cree que también se debe a que "teñen como aliado a un BNG que firma sen pnada a cambio" lo que, advirtió, "é un deporte de risco". Sobre los costes de la casa de los Duques de Terranova, señaló que será menor que "os terreos do Porto no Ramal" o que "mercar un baixo nos Duráns e acondicionalo".