El comercio del metal se suma a la huelga

Manifestación del metal Gonzalo Salgado

El sector del metal está convocado a una nueva jornada de huelga mañana miércoles, para reclamar un convenio digno. Los tres sindicatos con representación en el sector, CIG, CCOO y UGT, llaman a movilizarse. En Vilagarcía, la manifestación saldrá a las 12 horas de la Avenida das Carolina, de la rotonda de Larsa.

La diferencia con la semana pasada es que el sector del comercio del metal también se suma a la huelga, ya que lleva año y medio con el convenio colectivo caducado. Las negociaciones con la patronal están rotas desde enero, tras abandonar la parte social la mesa ante la pretensión empresarial de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal.

Jornada continua en verano

“Ademais, a patronal pretende suspender durante dous anos a aplicación do artigo que impide que as empresas poidan absorber os pluses que superen as condicións slaariais fixadas no convenio”, explican desde la CIG. En el caso del sector del metal, en huelga hoy y mañana, reclaman un convenio digno. Tras trece reuniones, las conversaciones se dieron por rotas, aunque ambas partes mandaron posteriormente mensajes llamando a retomar el diálogo. La primera jornada de huelga, el pasado jueves, paralizó toda la producción tanto en la comarca de O Salnés como en la de Ulla-Umia, donde miles de trabajadores forman parte de empresas metalúrgicas. En el ámbito salarial, los sindicatos piden al menos una subida del 16 por ciento a cuatro años, pero también otras medidas sin coste, como jornada continua dos meses de verano.