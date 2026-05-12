Así serán las fiestas de Santa Rita de Vilagarcía

Varela y Outón presentaron las fiestas Gonzalo Salgado

Santa Rita ya está a la vuelta de la esquina y en Vilagarcía tienen todo preparado. Habrá pulpo y rosquillas, que nunca falta. También la tradicional procesión para quienes sienten devoción por la patrona de las causas imposibles. Además, hablando en términos deportivos, apuntó el alcalde, Alberto Varela, "supón a pretemporada da temporada alta". O lo que es lo mismo, la antesala de un verano que no para hasta los prólogos de octubre.

En el plano musical, además de las orquestas, que ya se anunciaron, habrá un concierto tributo a Alejandro Sanz. Será el sábado 23, desde las 22:30 horas, en el Parque da Xunqueira y a cargo de Fran Valenzuela. "Se pechas os ollos, parece que estás escoitando a Alejandro", apuntó la concejala de Cultura, Sonia Outón, que recordó la importancia del autor de 'Corazón partío' o 'Amiga mía' en los "adolescentes" de finales del siglo pasado y principios del XXI.

Esta misma noche, desde las 23 horas y para "os que prefiran a marcha", Dj Moe ofrecerá en A Mariña una sesión muy especial por sus 25 años de trayectoria.

Además, el domingo por la tarde, en el Auditorio y por un precio de dos euros, el público podrá disfrutar del musical de la Escola Coda, en esta ocasión acompañado por la Sinfonietta (grupo formado por miembros de la Escola Municipal de Música Bernardo del Río). Un evento familiar, de título 'Érase outra vez' y con personajes y música del imaginario popular.

Actividades infantiles

Pero Santa Rita es, sobre todo, ambiente de romería, calle, olor a pulpo y churrasco y las rosquillas de toda la vida. Un evento que ya forma parte de la programación de forma emérita es la Feira Celta. Medio centenar de casetas, aproximadamente, se distribuirán a lo largo de A Xunqueira con una programación propia, que llamará la atención sobre todo de los más pequeños. La inauguración será el jueves, para unas fiestas que cuadran perfectas en fin de semana, al ser viernes el día de la patrona.

El primer día ya habrá verbena, otro de los ingredientes principales de las fiestas de mayo. La encargada de sacar a bailar a Vilagarcía será la Orquestra Kubo que, señaló Outón, "está subindo no ranking de forma potente". El viernes 22, la feria abrirá ya de mañana y durante todo el día )con descanso al mediodía) y será la jornada para los más devotos, con misas desde primera hora en el entorno de Vista Alegre y la procesión a las 20 horas. Saldrá del convento para continuar por Castelao, la Praza de Galicia, la Rúa Valentín Viqueira y regresar al punto de partida. Estará acompañada, como siempre, por la Banda de Música. Ya por la noche, será el turno de los verbeneros, con la Orquesta Capitol, "máis clásica, para xente que ven de todos os puntos de Galicia", dijo Outón.

El sábado será un día especialmente dedicado a la infancia, ya que a las actividades de la Feira Celta se unen las de las Letras Galegas, que incluyen a las 12 horas, en la Biblioteca Rosalía de Castro, con un cuentacuentos sobre Begoña Caamaño (la homenajeada de este año) a cargo del Colectivo Xurelo. Además, el Festivaliño on the Road estará mañana y tarde en la intersección entre A Baldosa y Valentín Viqueira y en el Salón García, a las 18 horas y con entrada libre, habrá teatro familiar de Fantoches Baj, con la obra 'As sete boinas do aviador'.

Torneos deportivos

La noche del sábado dará paso a una jornada de domingo que pone un broche "tranqui" a Santa Rita. Y es que además del musical, podrá disfrutarse de una sesión al mediodía a cargo de Barbitúricos, dentro del ciclo 'Ágora Vermú', a partir de las 13 horas en O Piñeiriño.

A todo ello se suma la Feira Celta y, sobre todo, los pasacalles, que contribuyen a llevar la música tradicional gallega por el centro de Vilagarcía y a animar a todas las personas a disfrutar de la romería urbana. A lo largo de cuatro días de fiesta sonarán Lumarada de Cornazo, Mar de Arousa de Bamio, Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, Santa Plácida de Rubiáns, Froallo de Vilagarcía y Treboada de Guillán.

También habrá espacio para el deporte, con el Torneo de balonmano cadete y la IV Regata de Vela. "Veño dunha reunión de alcaldes e xa invitei a todos a Santa Rita", bromeó Varela.