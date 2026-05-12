Agreden a una trabajadora de CCOO de Vilagarcía

Edificio de los sindicatos Gonzalo Salgado

Una trabajadora de Comisións Obreiras fue agredida esta mañana en la sede de Vilagarcía, por una mujer que mostraba una gran agresividad y que no estaba contenta con una gestión. En un momento dado, lanzó contra la empleada una de las pantallas protectoras puestas durante la pandemia, que le golpeó en la nariz.

Por estos hechos, la mujer tuvo que ser atendida en el Hospital y, después, fue a presentar denuncia ante la Comisaría. Tras suceder los hechos, se desplazaron a las oficinas del sindicato, situado en Castelao, sendas patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia de Urxencias Médicas 061. La agresión se produjo sobre las 10:30 horas de la mañana.