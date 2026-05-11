Vilagarcía oferta 50 plazas para los campamentos de verano 'Naturarte'

Varela y Carou durante la clausura de la edición anterior Cedida

La Concellería de Xuventude abre esta semana el plazo de inscripción para los campamentos de verano 'Naturarte', destinados a la infancia de entre 7 y 10 años de edad. Las actividades, de carácter medioambiental y de conocimiento del medio, se llevarán a cabo entre el 1 de julio y el 14 de agosto, de lunes a viernes y e por la mañana (de 9 a 14 horas).

La base será la Escola Municipal de Música, situada en Rosalía de Castro. Este año, se ofertan 50 plazas gratuitas. Las familias interesadas pueden anotarse entre el 13 y el 21 de mayo.

El programa socioeducativo y de ocio también busca facilitar la conciliación durante las vacaciones escolares de verano, por lo que está dirigido a familias en las que ambos progenitores trabajen o realicen actividades formativas regladas en el horario de realización del 'Naturarte'. Este será uno de los principales criterios a tener en cuenta a la hora de baremar las solicitudes. Podrán solicitarse por periodo completo, una o varias quincenas.

Plazos y requisitos

Otros requisitos son que las personas usuarias hayan nacido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 y estén empadronados en Vilagarcía. Sin embargo, también podrán acceder al servicio la infancia que, sin cumplir esta última condición, acredite que alguno de los progenitores desarrolla su labor profesional en el municipio.

Las inscripciones deberán presentarse, preferentemente, de forma telemática, a través de la sede o en el Rexistro Xeral del Concello. En ambos casos, deberán rellenar el formulario específico, que está en el tablón de anuncios electrónico o que se puede recoger en las oficinas municipales de Xuventude o Servizos Sociais, donde también están disponibles las bases.

La lista provisional de admisión se publicará el 9 de junio y se abrirá el plazo de corrección de documentación durante 20 días. La definitiva saldrá el 25 del mismo mes. De haber más solicitudes que plazas, se creará una lista de espera siguiendo el orden de puntuación obtenido en el proceso de baremación.