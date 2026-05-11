Vilagarcía adjudica el sistema de gestión que permitirá aplicar las bonificaciones del parking Xoán XXIII

Imagen del parking Xoán XXIII GonzaloSalgado

El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar a Orbility Spain la implantación del sistema de gestión de aparcamiento público de Xoán XXIII. La propuesta de esta firma fue la que obtuvo la mayor valoración en la relación calidad-precio entre las cuatro presentadas al concurso. Una vez formalizado el contrato, la empresa dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutar la actuación. este paso es imprescindible para poder comenzar a aplicar las bonificaciones recogidas en la ordenanza aprobada recientemente, ya que la infraestructura actual no lo permite.

El contrato del nuevo sistema de gestión se adjudicó por 75.586- lo que supuso un ahorro de 45.600 euros con respecto al precio de licitación- y con la inclusión de varias mejoras técnicas y de servicio ofertadas por la empresa. Entre estas, se encuentra la ampliación de los plazos de garantía, soporte y mantenimiento hasta los cuatro años. Además, la adjudicataria instalará cámaras de alta definición en los accesos de entrada y salida de vehículos, así como equipos panorámicos de vídeo vigilancia en cada uno de las tres plantas del aparcamiento subterráneo. También incluye la maquinaria de control horario y de acceso, así como la del sistema de cobro.

Implantar las tres horas gratis

Además de suministrar el software y hardware de la aplicación informática y todos los equipamientos señalados, la adjudicataria se encargará de la instalación, migración de los datos del antiguo sistema y la comprobación del correcto funcionamiento del nuevo.

Con todo esto en marcha, el Concello dispondrá por fin de la infraestructura necesaria para poder implantar las tres horas de gratuidad para los residentes en el municipio y los restantes descuentos recogidos en la 'Ordenanza fiscal reguladora das tarifas dos aparcamentos soterrados municipais'. De esta manera, la ciudadanía, clientes del comercio local y visitantes puedan hacer uso en condiciones ventajosas de este céntrico parking, con capacidad para 240 vehículos.

Estrategia Vaicar

La municipalización del aparcamiento Xoán XXIII es una de las medidas puestas en marcha por el gobierno local en el marco de la estrategia Vaicar, con el objetivo de mejorar la movilidad en Vilagarcía. Otra fue la creación de la red de disuasorios en lugares próximos al centro urbano y puntos de interés. El último se abrió hace unas semanas en el solar del antiguo Liceo.

"O executivo de Alberto Varela xa ten previsto continuar incrementando a oferta de estacionamento pública coa construción dunha segunda bolsa nos Duráns e, a medio prazo, coa posta a disposición do parking soterrado da Concha, unha vez que se proceda ao traslado do depósito de vehículos ao Pousadoiro", señalan desde Ravella. Funcionará con un sistema totalmente compatible al adjudicado hoy para Xoán XXIII y tendrá las mismas bonificaciones.