Unas obras con una grúa de grandes dimensiones obliga a cortar Juan Carlos I durante dos días

Un asfaltado anterior en la zona donde se llevará a cabo el corte Mónica Ferreirós

La ocupación de dos carriles de circulación con una grúa de grandes dimensiones para la ejecución de obras en un edificio de Juan Carlos I obliga a volver a cortar esta vía el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo. Como hace unos meses, será en el tramo próximo a la Praza de Ravella y el tráfico rodado se desviará en ambas direcciones, por los laterales del Concello y las calles de la zona de A Escardia.

Es el mismo operativo que se puso en marcha en invierno, en una situación similar, en la que estas obras se vieron también aplazadas debido a los sucesivos temporales.

El Concello señala que, según comunicó la empresa que realiza los trabajos en el bloque del edificio Dorna, la previsión es que el corte se mantenga durante las dos jornadas, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde.

La Policía Local y la empresa se encargará a realizar los cortes en los puntos adecuados y en señalizar los desvíos. Los vehículos en dirección a Carril deberán coger por el lateral deL Concello y dirigirse por Ramón Piñeiriño, para enlaar con Rosalía de Castro a través de Santa Lucía o por Doutor Moreira Casal. La misma ruta, pero en sentido contrario, seguirán los que vengan de Carril