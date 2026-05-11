Una residencia pública en Vilagarcía o una hoja de ruta con plazos, las exigencias del BNG para cerrar el acuerdo de los Presupuestos

Comparecencia del BNG de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía está a punto de firmar un nuevo acuerdo con el gobierno socialista para los Presupuestos de 2026, pero hay dos premisas fundamentales para los nacionalistas. En primer lugar, que se destine una partida a la compra de un solar para una residencia pública.

Las conversaciones están muy avanzadas y avanzan ya que habrá que pedir un crédito para las inversiones y que la mayoría de sus demandas pasan por el mantenimiento y mejoras en el rural. "Non se pode facer obras para que logo non se manteñan", señala Rosa Abuín.

En cuanto a la residencia pública, que defienden que es muy necesaria y que se trata de una demanda ya prácticamente acordada. Sus dos propuestas de ubicación son la Casa dos Duques de Terranova, en A Comboa (conocida popularmente como la de las mil ventanas) y la antigua iglesia de los Padres Claretianos. Ambas están a la venta y lo que piden los nacionalistas es la inclusión de una partida para iniciar la compra.

El respeto y promoción de la lengua gallega es otra de las demandas del BNG, molesto por la reciente colocación en castellano de las placas que rinden homenaje a los represaliados por el nazismo. "Hai moitos eventos patrocinados polo Concello con cartelería en castelán", resalta Abuín. Los nacionalistas destacan los logros conseguidos en materia cultural, como el incremento de las partidas para festivales o la recuperación del certamen Fermín Bouza Brey.

Recuperación del Balneario

Otras cuestiones pendientes son la humanización de San Roque o la reforma integral del barrio de A Lomba, empezando por la Rúa Pepín. El Balneario es una vieja reivindicación, en la que reconocen que los planes para hacer una escuela de formación hostelera chocan con los de la Xunta. Eso sí, desde el BNG defienden un uso social para el edificio de A Compostela y proponen, como alternativa, un centro de día público.

En cualquier caso, la premisa a la hora de firmar estos nuevos Presupuestos, por cuya tardanza piden perdón "pola parte que nos toca", dijo el portavoz, Xabier Rodríguez, es un calendario que fije plazos de ejecución de sus demandas, "aínda que logo poidan cambiar". Rodríguez se muestra comprensivo con los "imponderables" de la burocracia, pero percibe una mayor determinación a la hora de sacar adelante las propuestas socialistas.

A Abuín, le parece una "deslealdade" enterarse por los medios de comunicación de que la reforma de Vicente Risco comenzará en junio y también piden conocer cuándo se pondrá en marcha la reforma del pabellón deportivo de Bamio.

Son cuestiones a reparar para un BNG que, eso sí, ve el "vaso medio cheo", en palabras de su portavoz, Xabier Rodríguez, que reivindica logros de este mandato como la eliminación de los nombres franquistas del callejero, la humanización del entorno del lavadero en Vilaboa, la actuación en Bouza de Abaixo o la "inminente" regulación de las viviendas turísticas. Ahora, "ten que haber ese compromiso por escrito", pero Rodríguez cree que, en general, "houbo aspectos moi positivos".