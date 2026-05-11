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Vilagarcía

Si fuiste a las Franciscanas, esta es tu exposición

Estará en el Auditorio de Vilagarcía hasta el 27 de mayo

Olalla Bouza
11/05/2026 20:35
Asistentes a la exposición
Asistentes a la exposición
Gonzalo Salgado
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El colegio San Francisco, de Vilagarcía, reúne en una muestra todo tipo de recuerdos de sus cien años de historia. Hay muchas fotografías de diversas generaciones de vilagarcianos que pasaron por las aulas de lo que hoy es Praza da Independencia, pero también hay otro tipo de artículos: desde lápices, a libros pasando por panderetas, que se pueden ver en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal. 

Podrá visitarse hasta el día 27. El alcalde, Alberto Varela, asistió a la inauguración, en la que compartió anécdotadas con profesorado y estudiantado, de diversas épocas, que no se quisieron perder la cita. La exposición es fruto del trabajo hecho desde el centro para preparar los actos del centenario, que también incluyeron otras actividades, como una comida.

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