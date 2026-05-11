Si fuiste a las Franciscanas, esta es tu exposición

Asistentes a la exposición Gonzalo Salgado

El colegio San Francisco, de Vilagarcía, reúne en una muestra todo tipo de recuerdos de sus cien años de historia. Hay muchas fotografías de diversas generaciones de vilagarcianos que pasaron por las aulas de lo que hoy es Praza da Independencia, pero también hay otro tipo de artículos: desde lápices, a libros pasando por panderetas, que se pueden ver en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal.

Podrá visitarse hasta el día 27. El alcalde, Alberto Varela, asistió a la inauguración, en la que compartió anécdotadas con profesorado y estudiantado, de diversas épocas, que no se quisieron perder la cita. La exposición es fruto del trabajo hecho desde el centro para preparar los actos del centenario, que también incluyeron otras actividades, como una comida.