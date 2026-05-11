La Xunta licita por 1,9 millones la construcción de diez viviendas de protección pública en Vilagarcía

Allegue y Varela en la firma del convenio que permite esta obra Gonzalo Salgado

El gobierno gallego aprobó ayer, en el Consello da Xunta, la licitación de la construcción de una decena de viviendas de promoción pública en Marxión, en una parcela cedida de forma gratuita por el Concello.

Las obras para la construcción del edificio salen a concurso público por 1.983.380,16 euros, siguiendo el proyecto redactado por la UTE Oxil-Domohomo, adjudicado por un importe de más de 85.000 euros, que incluyen la dirección de la obra.

Esta nueva promoción de viviendas de la Xunta serán financiadas íntegramente con recursos propios, sin ningún tipo de ayuda estatal o europea, explican desde el gobierno que preside Alfonso Rueda.

La obra se llevará a cabo sobre una parcela de 675,05 metros cuadrados de superficie, donde se construirá un edificio de bajo y dos alturas, respetando la alineación. Será un inmueble de baja densidad, limítrofe con las viviendas unifamiliares, por lo que se adapta a un volumen de quebrado. Contará con ocho pisos de dos dormitorios, da las que una estará adaptada para su uso por personas con movilidad reducida. También habrá dos viviendas de tres dormitorios y todas tendrán garaje y un pequeño trastero. La Xunta tiene como objetivo duplicar el parque público de vivienda