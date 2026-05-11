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Vilagarcía

La AAVV de Vilaxoán adquiere equipamiento audiovisual e informático con una subvención de la Diputación

La compra permite mejorar la oferta de actividades

Olalla Bouza
11/05/2026 13:25
Equipamiento en Vilaxoan
Equipamiento de Vilaxoan
Cedida
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La Asociación de Veciños de Vilaxoán adquiere, a través de una subvención de la Diputación de Pontevedra, material técnico, audiovisual, informático y mobiliario necesario para el desarrollo de eventos y actividades culturales.

En concreto, se trata de un monitiro audiovisual con soporte móvil; un portátil, equipamiento de sonido, mobiliario y electrodoméstico. El importe de lo invertido asciende a 8.230, 28 euros. Fue posible la compra gracias a la subvención a través del Plan Comunitario 2025 de la Diputación de Pontevedra.

La asociación que preside Cándido Meixide señala que esta ayuda contribuye a la modernización de los medios materiales de la entidad, permitiendo mejorar la capacidad organizativa y "favorecendo unha oferta de actividades máis ampla, accesible e de maior calidade para a veciñanza".

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