La AAVV de Vilaxoán adquiere equipamiento audiovisual e informático con una subvención de la Diputación

Equipamiento de Vilaxoan Cedida

La Asociación de Veciños de Vilaxoán adquiere, a través de una subvención de la Diputación de Pontevedra, material técnico, audiovisual, informático y mobiliario necesario para el desarrollo de eventos y actividades culturales.

En concreto, se trata de un monitiro audiovisual con soporte móvil; un portátil, equipamiento de sonido, mobiliario y electrodoméstico. El importe de lo invertido asciende a 8.230, 28 euros. Fue posible la compra gracias a la subvención a través del Plan Comunitario 2025 de la Diputación de Pontevedra.

La asociación que preside Cándido Meixide señala que esta ayuda contribuye a la modernización de los medios materiales de la entidad, permitiendo mejorar la capacidad organizativa y "favorecendo unha oferta de actividades máis ampla, accesible e de maior calidade para a veciñanza".