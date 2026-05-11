El Hogar y Clínica San Rafael distingue a Luz Casal en la I Edición 'Granadas Solidarias Galicia'

Luz Casal Cedida

La cantante gallega Luz Casal será galardonada en la I Edición 'Granadas Solidarias Galicia', unos reconocimientos impulsados por el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, que tienen como objetivo poner en valor el compromiso social de organizaciones, empresas e instituciones de la comunidad gallega.

La artista recibirá este reconocimiento en la categoría 'Historias que Inspiran' por su trayectoria ejemplar, no solo en el ámbito artístico, sino también por su firme implicación en causas sociales. Esta distinción pone en valor la sensibilidad, generosidad y capacidad de inspirar de la cantante que constituye todo un referente que trasciende la música para dejar una huella positiva en la sociedad.

Raúl Torres, Director Gerente del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, señala que “nos hace especial ilusión otorgar este galardón a Luz Casal ya que, a lo largo de los años, ha sabido poner su voz y su proyección pública al servicio de iniciativas solidarias, contribuyendo a dar visibilidad a diferentes realidades y a apoyar a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Luz Casal afirma que “cualquier apoyo solidario no es solo ayuda. En nuestra sociedad es necesario el compromiso solidario y en todas sus manifestaciones. Ayudar al enfermo, al débil o al desesperado tiene que ser una obligación individual porque eso nos hace más humanos. Yo, junto con un gran equipo, hacemos el Festival de la luz, un festival benéfico que este año cumple 15 años. Gracias a las acciones solidarias hechas cada año, todos sin excepción, nos sentimos más plenos como personas”.

Además, Conservas ORBE será la cuarta entidad distinguida en la categoría 'Trayectoria y Compromiso Social', en reconocimiento a la colaboración histórica con Hogar y Clínica San Rafael de Vigo basada en la integración y el compromiso con la responsabilidad social. En concreto, responde a su firme apuesta por la integración social a través del empleo, facilitando desde hace años oportunidades laborales a personas usuarias del Hogar y Clínica San Rafael.

“El apoyo de ORBE es fundamental para nuestra institución. A través de la colaboración en el estuchado de sus productos, la conservera no solo impulsa la participación activa de nuestras personas usuarias en el entorno laboral, sino que contribuye a su desarrollo personal, autonomía y mejora de su calidad de vida”, apunta Raúl Torres.

El director general de ORBE, Juan José Vicente Álvarez, indica que “para nosotros, mantener un compromiso activo con el entorno social y colaborar con entidades que desarrollan una labor tan importante forma parte de nuestra manera de entender la empresa desde hace más de 85 años. Este galardón supone un estímulo para seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y compromiso con las personas”.

Además de Luz Casal y Conservas ORBE, estos galardones impulsados por el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo -integrado en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, organización presente en 52 países y con más de 400 centros en todo el mundo- reconocen la labor de otras entidades como la Fundación Bimba y Lola (Oportunidades para la Inclusión Laboral), La Fundación Celta (Inclusión a través del Deporte) o la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo (Solidaridad y Apoyo Comunitario).

La ceremonia de entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo 28 de mayo en Vigo en el marco de un evento que reunirá a diferentes entidades y empresas que destacan por su impacto positivo en la sociedad gallega.

HC San Rafael

El Hogar Clínica San Rafael de Vigo es un centro de atención integral a personas con discapacidad intelectual. Cuenta con una clínica de atención temprana y rehabilitación, colegio de Educación Especial y actividades formativas diurnas para personas adultas. Además, tiene una residencia de 104 plazas para internos y organiza un elevado número de actividades complementarias que aportan a las personas con discapacidad intelectual la formación necesaria para conseguir su integración social y laboral.