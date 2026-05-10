Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Una colisión en la rotonda de O Rial se salda con dos heridos trasladados al Hospital do Salnés

Los bomberos tuvieron que sacar a una mujer de avanzada edad

Olalla Bouza
10/05/2026 18:51
Accidente en O Rial
Accidente en O Rial
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

 Un accidente en la rotonda de O Rial se saldó con dos personas heridas, que fueron trasladadas en la ambulancia medicalizada de Urxencias Médicas 061 al Hospital do Salnés, una de ellas al menos con pronóstico grave.

Los hechos sucedieron a las 14:15 horas, en el kilómetro 1,2 de la PO-529, en la rotonda que une esta carretera con la VG-4.3, en el límite entre Vilagarcía y Vilanova. Hasta la zona se desplazaron, además del 061, la Policía Local, el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y los Bomberos del Consorcio.

Aunque en un primer momento, pensaron que sería necesario excarcelar, finalmente los bomberos pudieron sacar a una mujer, de avanzada edad, a través de una de las puertas de uno de los dos vehículos implicados en el siniestro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620