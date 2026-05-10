Una colisión en la rotonda de O Rial se salda con dos heridos trasladados al Hospital do Salnés

Accidente en O Rial Cedida

Un accidente en la rotonda de O Rial se saldó con dos personas heridas, que fueron trasladadas en la ambulancia medicalizada de Urxencias Médicas 061 al Hospital do Salnés, una de ellas al menos con pronóstico grave.

Los hechos sucedieron a las 14:15 horas, en el kilómetro 1,2 de la PO-529, en la rotonda que une esta carretera con la VG-4.3, en el límite entre Vilagarcía y Vilanova. Hasta la zona se desplazaron, además del 061, la Policía Local, el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y los Bomberos del Consorcio.

Aunque en un primer momento, pensaron que sería necesario excarcelar, finalmente los bomberos pudieron sacar a una mujer, de avanzada edad, a través de una de las puertas de uno de los dos vehículos implicados en el siniestro.