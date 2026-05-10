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Vilagarcía

Triste adiós a Dimitri, el cuervo más famoso de Instagram

Javier Otero explica que fue atropellado por un coche al bajar a por una rana en la carretera

Olalla Bouza
10/05/2026 20:21
Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales
Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales
Mónica Ferreirós
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Dimitri, el cuervo más mediático de Instagram, falleció esta mañana atropellado por un coche. Su compañero, el carrilexo Javi Otero, explica que solía bajar a por las ranas muertas que estaban tendidas en la carretera, con la mala suerte de que en esta ocasión no pudo volver a subir.

El ave tiene muchos vídeos entrañables junto a Otero, que en redes se hace llamar precisamente AnubisDimitri (Anubis es su perra). El carrilexo hace un intenso trabajo de difusión del amor y el cuidado por la naturaleza y los animales y tiene un curioso ejército compuesto por ejemplares de diversas especies (aves, perros, gatos y hasta una cabra) que además guardan una simpática relación entre ellas y con su humano.

Dimitri se quedará siempre en el recuerdo de Otero y su familia, pero también de los numerosos internautas que han seguido sus vuelos y que ahora sienten mucho su pérdida.

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