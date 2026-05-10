Triste adiós a Dimitri, el cuervo más famoso de Instagram

Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales Mónica Ferreirós

Dimitri, el cuervo más mediático de Instagram, falleció esta mañana atropellado por un coche. Su compañero, el carrilexo Javi Otero, explica que solía bajar a por las ranas muertas que estaban tendidas en la carretera, con la mala suerte de que en esta ocasión no pudo volver a subir.

El ave tiene muchos vídeos entrañables junto a Otero, que en redes se hace llamar precisamente AnubisDimitri (Anubis es su perra). El carrilexo hace un intenso trabajo de difusión del amor y el cuidado por la naturaleza y los animales y tiene un curioso ejército compuesto por ejemplares de diversas especies (aves, perros, gatos y hasta una cabra) que además guardan una simpática relación entre ellas y con su humano.

Dimitri se quedará siempre en el recuerdo de Otero y su familia, pero también de los numerosos internautas que han seguido sus vuelos y que ahora sienten mucho su pérdida.