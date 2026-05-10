Sonata de atún rojo en la Plaza de Vilagarcía

El atún rojo fue el auténtico protagonista del acto que tuvo lugar en la Praza de Abastos de Vilagarcía, donde se despiezó al estilo de Cádiz, aprovechando al máximo toda su carne. Hasta la espina sirvió de base para la preparación de unos pinchos en los que participó el público asistente, que también pudo degustar otras tapas elaboradas para la ocasión. Todo ello, con formato salado y dulce y marinado, en la primera de las preparaciones, con Albariño y en la segunda con licores. No faltó ni siquiera la música, con un violín eléctrico que sonó en un recinto abarrotado.