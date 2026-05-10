Vilagarcía
Sito Frías encabeza la ejecutiva del SUP en Vilagarcía
Nueva etapa para el sindicato policial, que renueva sus ejecutivas en toda la comunidad
El Sindicato Unificado de Policía continúa renovando sus cargos a lo largo de toda Galicia y, en Vilagarcía, será Sito Frías el que encabece la ejecutiva. El secretario federal del SUP autonómico estuvo recientemente en A Mariña para dar la bienvenida a este nuevo equipo.
No es la primera vez que Frías asume este cargo, con el objetivo de defender los derechos de la plantilla de la Comisaría de A Mariña. Además de Lage, estuvo apoyado por Abel Lobato, miembro de la ejecutiva federal.