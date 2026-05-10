Sito Frías encabeza la ejecutiva del SUP en Vilagarcía

Sito Frías, en el centro, junto a Lage y Lobato Cedida

El Sindicato Unificado de Policía continúa renovando sus cargos a lo largo de toda Galicia y, en Vilagarcía, será Sito Frías el que encabece la ejecutiva. El secretario federal del SUP autonómico estuvo recientemente en A Mariña para dar la bienvenida a este nuevo equipo.

No es la primera vez que Frías asume este cargo, con el objetivo de defender los derechos de la plantilla de la Comisaría de A Mariña. Además de Lage, estuvo apoyado por Abel Lobato, miembro de la ejecutiva federal.