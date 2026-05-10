Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Sito Frías encabeza la ejecutiva del SUP en Vilagarcía

Nueva etapa para el sindicato policial, que renueva sus ejecutivas en toda la comunidad

Olalla Bouza
10/05/2026 19:05
Sito Frías, en el centro, junto a Lage y Lobato
Sito Frías, en el centro, junto a Lage y Lobato
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Sindicato Unificado de Policía continúa renovando sus cargos a lo largo de toda Galicia y, en Vilagarcía, será Sito Frías el que encabece la ejecutiva. El secretario federal del SUP autonómico estuvo recientemente en A Mariña para dar la bienvenida a este nuevo equipo.

No es la primera vez que Frías asume este cargo, con el objetivo de defender los derechos de la plantilla de la Comisaría de A Mariña. Además de Lage, estuvo apoyado por Abel Lobato, miembro de la ejecutiva federal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620