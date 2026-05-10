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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Roban bancos y una mesa de madera de la nueva zona lúdica del monte de Cea

Cortaron la base para llevárselos

Olalla Bouza
10/05/2026 12:54
Zona sin los bancos
Zona sin los bancos
Cedida
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La Comunidad de Montes de Cea denuncia el robo de unos bancos y una mesa de madera instalados en el campo de tiro, en una zona regenerada recientemente. Los vándalos cortaron la base para llevarse este mobiliario, que forma parte de un área recreativa con impresionantes vistas a la Ría de Arousa.

El disgusto es evidente entre los comuneros, que sufren continuos ataques en sus montes, como los vertidos, a los que ahora se suma este robo. "A ver si para aquí", lamentan desde la directiva.

La creación de esta área recreativa forma parte del proyecto 'Comprometidos con nuestros bosques', de Carrefour, FSC y Pernod Ricard España, que incluyó la plantación de pino, roble, castaño, abedul, aliso, sauce y fresno en una superficie de 30 hectáreas de monte comunal afectada por los incendios y que, ahora, es víctima de la acción de los vándalos.

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