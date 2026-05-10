El gobierno de Vilagarcía adjudica la nueva conexión entre O Ramal y Miguel Hernández a la espera del Puerto

Paso de peatones actual Gonzalo Salgado

El gobierno local acaba de adjudicar las obras de conexión del Miguel Hernández con la nueva pradera de O Ramal a Novavial SL, a la espera del informe de la Autoridad Portuaria. La resolución de Alcaldía, del 7 de mayo, explica la urgencia de realizar estos trabajos para cumplir con los plazos de los fondos Next Generation, que obligan a que estén realizados antes del día 30 del presente mes.

El contrato menor, que está presupuestado en 47.814,51 euros (con IVA incluido), fue adjudicado mediante resolución del alcalde, Alberto Varela, tras pedir presupuesto a tres empresas. En el documento que se adjunta a la licitación, el regidor explica que no se puede esperar a la Xunta de Goberno Local de hoy porque no daría tiempo a cumplir con los plazos de los fondos de la Unión Europea. La obra que se llevará a cabo pretende dar una solución peatonal y más integradora a la conexión entre el parque y la playa urbana.

El 20 de noviembre de 2024, la Autoridad Portuaria emite una autorización de la obra de recuperación de la fachada marítima de O Ramal, que se encuentra ya en avanzado estado de ejecución. El 27 de marzo de este año, el Concello solicita al organismo que preside José Manuel Cores Tourís una autorización para llevar a cabo esta actuación, denominada ‘Acondicionamiento en calle Laureano Gómez Paratcha y conexión de dos zonas verdes’, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)-Next Generation UE, con cargo al Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021.

Sin afectar a la vía del tren

Lo que se pretende con esta actuación es garantizar la seguridad vial de “los numerosos ciudadanos que diariamente utilizan” el paso entre el Miguel Hernández y la playa, que ahora conectará con “el gran pulmón verde” en O Ramal, por lo que desde Ravella inciden en que se “intensificará el desplazamiento”. La obra desplazará el cruce para conectar con la pradera. Los trabajos consistirán en la retirada de elementos y capas, la instalación del nuevo paso de cebra y la adaptación a rasantes, así como la implantación de un pavimento táctil indicador para personas con discapacidad visual y la colocación de la señalización horizontal. En lo que respecta al Puerto, en la resolución de Alcaldía se señala que el nuevo cruce “seguro, accesible y coherente”, no afectará a la vía del tren a la rada. “Aunque el proyecto prevé pintado de paso de peatones en el ámbito de la vía férrea, y con la finalidad de no afectar a la misma, no se actuará sobre esa zona”, señala el documento, que incide en que, pasado un mes sin que la Autoridad Portuaria emita informe, no adjudicar la obra pondría “en riesgo” su financiación.