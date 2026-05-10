Cortan el tráfico de madrugada en Santa Eulalia por una avería eléctrica

Vistas de la Rúa Santa Eulalia Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía cortó el tráfico de forma cautelar entre las dos y las cuatro de la madrugada en la céntrica calle Santa Eulalia- una de las que va a dar a San Roque- debido a una avería eléctrica.

No fue la única intervención de los agentes durante el turno de noche, ya que también denunciaron a dos conductores por circular con una tasa de alcoholemia positiva- comprobada tras las preceptivas pruebas- por la calle San Roque y la Avenida Rosalía de Castro.

Además, se investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial cuando circulaba por la Avenida López Ballesteros.