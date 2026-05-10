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Vilagarcía

Cortan el tráfico de madrugada en Santa Eulalia por una avería eléctrica

La Policía Local de Vilagarcía denunció a dos conductores por dar positivo en alcohol

Olalla Bouza
10/05/2026 12:11
Vistas de la Rúa Santa Eulalia
Gonzalo Salgado
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La Policía Local de Vilagarcía cortó el tráfico de forma cautelar entre las dos y las cuatro de la madrugada en la céntrica calle Santa Eulalia- una de las que va a dar a San Roque- debido a una avería eléctrica.

No fue la única intervención de los agentes durante el turno de noche, ya que también denunciaron a dos conductores por circular con una tasa de alcoholemia positiva- comprobada tras las preceptivas pruebas- por la calle San Roque y la Avenida Rosalía de Castro.

Además, se investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial cuando circulaba por la Avenida López Ballesteros.

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