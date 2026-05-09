Vilagarcía acoge una sesión práctica para un uso seguro del móvil

Un curso en Matosinhos Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía, en colaboración con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, organiza un nuevo ciclo de sesiones formativas en materia de ciberseguridad. Bajo el lema ‘Uso seguro do móbil: configuración e protección’, la charla se celebrará el jueves, en el Centro de Formación de Matosinhos, de 10 a 11:30 horas.

La actividad es gratuita y está dirigida a mayores de 18 años. Las personas interesadas deberán inscribirse en las oficinas del barrio de A Lomba, en horario de mañana (de 9 a 14). La oferta es de 40 plazas.

La formación está orientada a mejorar la seguridad y la confianza de las personas en el uso cotidiano del teléfono móvil, teniendo en cuenta que este dispositivo se convirtió en una herramienta imprescindible para comunicarnos, hacer gestiones y acceder a la información. Por ello, apuntan desde Ravella, “tamén nun dos obxectivos de fraudes e enganos”. A través de un enfoque práctico y accesible, las personas asistentes a la sesión aprenderán pautas sencillas para proteger el dispositivo y la información personal, reconocer situaciones de riesgo y prevenir posibles fraudes digitales. Los objetivos de la actividad son que el usuario conozca los principales riesgos asociados al uso del teléfono móvil, aprenda a protegerlo con una configuración adecuada, así como a descargar y utilizar aplicaciones de forma segura, identificar fraudes habituales y actuar ante problemas de seguridad o pérdida