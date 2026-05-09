'Operación Liquidación': Aibasa pone a la venta más de 300 vehículos con descuentos del 40%

El personal del concesionario estará disponible en horario de 9:30 a 20 horas Gonzalo Salgado

El salón de automóviles de ocasión, Aibasa, mantiene expuestos durante el día de hoy más de trescientos vehículos en la segunda edición de su ‘Operación Liquidación’, que cuenta con descuentos de hasta el 40%. La exposición es en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Santa Eulalia.

Se trata de un evento de liquidación que pone a la venta coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, con modelos diésel, gasolina, híbridos y también eléctricos, pero solo durante el 8 y 9 de mayo en horario de 9:30 a 20 horas.

Los clientes tendrán acceso a una numerosa variedad de vehículos y desde la empresa anuncia que es posible conseguir un descuento directo de 500 euros al pedir cita, sumando ya más de 60 citas concertadas entre ambas jornadas.

Desde la compañía destacan el éxito de ventas obtenido en la pasada edición, destacando este evento como la oportunidad ideal para cambiar de coche o adquirir uno nuevo.

La empresa

Fundada en 1974, Aibasa se constituye como el concesionario oficial de la marca Peugeot para la comarca de O Salnés, con central en Vilagarcía de Arousa y delegaciones en O Barbanza y Deza, contando con personal formado y con más de 25 años de experiencia.

Además, la compañía ofrece diversos servicios como chapa y pintura, mecánica de multimarca y, también, es distribuidor oficial de recambios. Asimismo, brinda una serie de prestaciones adicionales para hacer la experiencia de sus clientes más cómoda y conveniente: recogida y entrega de vehículos; coche de sustitución; y lavado exterior y revisión pre-ITV gratis.