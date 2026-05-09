Fiestas sin bombas ni petardos en Os Duráns

Sesión vermú en Os Duráns Gonzalo Salgado

La comisión de San Pedro de Os Duráns prescindirá de las bombas de palenque y los petardos durante las fiestas que se celebrarán durante el último fin de semana de junio. “Al ir por las casas, la gente nos decía que tenía animales y que se asustan”, explica Norberto Garanger, presidente del colectivo, que incide en que no ocurre solo con mascotas como perros o gatos, sino también con los pájaros y que afecta a determinadas personas.

“¿Para qué vamos a complicarnos?”, se pregunta, dejando claro que la decisión fue con consenso y que para nada quieren perjudicar a las familias que viven de la pirotecnia.

Es una decisión que cada vez se está extendiendo más entre las comisiones de fiestas. De hecho, otras ya tomaron la medida de reducirlas, como en Cea, donde ya hace un tiempo que decidieron limitar tanto en kilos como en horarios.

“Nosotros en tres días ya apenas echábamos”, señala Garanger. Este año consideran que ya no se trata de algo necesario, ya que la misión de anunciar que podía tener antaño hoy en día es irrelevante, con las redes y los medios.

Cartel Cedida

Al margen de esta cuestión, el barrio de Os Duráns se prepara para vivir un San Pedro por todo lo alto, del 26 al 28 de junio. En breve, se dará a conocer la programación.