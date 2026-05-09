Festivala se viste de gala para celebrar diez años del baile feminista en Vilagarcía

Presentación del Festivala Gonzalo Salgado

La Festivala, pionera en Galicia en reivindicar el feminismo en los carteles, llega ya a su décima edición con la satisfacción que da el haber contribuido a cambiar las cosas. Así, Daisy Alcalde, presidenta de O Soño de Lilith, que organiza esta cita, recuerda que cuando empezaron, en el panorama musical "eran o 80 por cento homes".

"Queda moito camiño, pero nos honra saber que cambiaron as cousas", sentencia Alcalde. Festivala fue uno de los primeros eventos en España en reivindicarse como la revolución que se baila. Ahora es ya una cita obligatoria en el calendario que cumple, además, con otra característica importante: todas las actividades son gratuitas. Para esta décima edición, preparan una programación por todo lo alto.

Será una gala, con su presentadora. Correrá esta labor a cargo de Tamara GR, famosa en las redes sociales y colaboradora del programa de Buenafuente. Ahora se subirá al escenario instalado en la Praza da II República para dar cuenta de un elenco de excepción para el décimo cumpleaños de Festivala.

Abren fuego As do Xeito, grupo tradicional local que animará las calles para llevar al público hacia el lugar del festival. Allí, una gala más multidisciplinar que nunca, acogerá el espectáculo 'Xérmolo do latexo', de Amelie Trotet, una propuesta artística de danza, interpretación y aéreos.

Reguetón feminista

En cuanto a los conciertos, serán variados. Algunas de las artistas repiten, como Sés, "sinónimo de forza e feminismo", en palabras de la presidenta de O Soño; o la "residente" Señora Dj que, recordó Alcalde, nació en la primera Festivala para ser ya un referente de cualquier buena fiesta que se precie. También se pasará por la Praza da II República la potente voz de A Pedreira, una de las artistas más reconocibles de Galicia. Desde el otro lado del charco llegan dos bandas argentinas: Chocolate Remix e Miss Bolivia. Su misión será demostrar al público que "o reguetón e o hip-hop tamén pode ser feminista", en la senda del lema que gira las manecillas de Festivala: Si no puedo bailar, no es mi revolución.

Con Festivala colaboran la Xunta de Galicia, a través de la dirección xeral de Igualdade y de Política Lingüística; y el Concello de Vilagarcía, que aporta financiación a través de las áreas de Cultura, Turismo e Igualdade. Además, hay patrocinio de Cineclube, Arosa Casa (que se encarga también de la decoración), Paco y Lola y el Centro Polivalente Ana Parada.

"O Concello desde o primeiro momento creu neste festival", destacó la concejala de Igualdade, Tania García, que felicitó a la organización por una edición que es "un orgullo" y para la que vaticina todo un éxito. "Toda loita en prol do feminismo é máis necesaria que nunca", apuntó el alcalde, Alberto Varela, que destacó la proliferación de "haters" contra los avances de las mujeres. "É un día moi especial para a cidade", dijo el regidor sobre la cita, al mismo tiempo que criticó la ausencia de la Diputación en su financiación. "É toda unha declaración de intencións", dijo Varela.

Antes de la Festivala, habrá programación. Y es que el día 20, en colaboración con el cineclub, se proyectará 'Altas luces', de la productora Illa Bufarda. Será en el Salón García y habrá coloquio con dos de sus directoras.