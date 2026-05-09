Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia el "abandono" del VaiBike

Pide una revisión integral y su gratuidad

Olalla Bouza
09/05/2026 17:10
Una de las bicicletas en mal estado
Una de las bicicletas en mal estado
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia el “evidente abandono” del servicio de préstamo de bicicletas VaiBike, “un sistema que naceu como unha aposta positiva pola mobilidade sostible, pero que hoxe é un exemplo de falta de mantemento e deixadez do gobierno local”, señalan desde la formación de la oposición.

En este sentido, relatan que en diferentes estaciones se acumulan “dende fai meses, bicicletas absolutamente deterioradas, moitas delas inutilizables, con cadeas rotas ou descolocadas, rodas desinfladas ou directamente pinchadas, ferruxe, problemas nos freos ou mesmo con falta de elementos estruturais”.

El portavoz de EU, Juan Fajardo, señala que la situación “é tan evidente, que existen bases enteiras ocupadas por bicicletas inútiles, sen reparar”. Es por ello que ven desde la formación que el servicio, a día de hoy, “directamente desapareceu da vida diaria da vila” y es “case un milagre atopar unha bicicleta” en uso.

Por todo ello, y ante los anuncios de nuevas actuaciones o bicicletas eléctricas, dese EU consideran que hay que arreglar las deficiencias e instaurar la gratuidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620