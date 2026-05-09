Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia el "abandono" del VaiBike

Una de las bicicletas en mal estado Cedida

El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia el “evidente abandono” del servicio de préstamo de bicicletas VaiBike, “un sistema que naceu como unha aposta positiva pola mobilidade sostible, pero que hoxe é un exemplo de falta de mantemento e deixadez do gobierno local”, señalan desde la formación de la oposición.

En este sentido, relatan que en diferentes estaciones se acumulan “dende fai meses, bicicletas absolutamente deterioradas, moitas delas inutilizables, con cadeas rotas ou descolocadas, rodas desinfladas ou directamente pinchadas, ferruxe, problemas nos freos ou mesmo con falta de elementos estruturais”.

El portavoz de EU, Juan Fajardo, señala que la situación “é tan evidente, que existen bases enteiras ocupadas por bicicletas inútiles, sen reparar”. Es por ello que ven desde la formación que el servicio, a día de hoy, “directamente desapareceu da vida diaria da vila” y es “case un milagre atopar unha bicicleta” en uso.

Por todo ello, y ante los anuncios de nuevas actuaciones o bicicletas eléctricas, dese EU consideran que hay que arreglar las deficiencias e instaurar la gratuidad.