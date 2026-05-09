Carril también lucirá su antiguo escudo

Escudo de Carril

El antiguo escudo del Concello Constitucional do Carril presidirá la Praza da Liberdade, al igual que o de Vilaxoán, que estará en Rafael Pazo. Mientras en este último caso se trata de una sustitución, en el carrilexo será una nueva instalación.

En los dos supuestos, las características serán similares: una superficie granítica de 420x360 centímetros y ocho de grosor. En su interior, será grabado el viejo sello-escudo del Concello do Carril, que funcionó entre 1836- fecha del arranque de la Nueva Planta de Ayuntamientos- y 1913, cuando, como Vilaxoán, se unió a Vilagarcía para formar el concello actual.

La oportunidad de instalar el emblema do Carril surgió como consecuencia de la próxima finalización de las obras de repotenciación de las líneas eléctricas de la villa, que culminarán con la retirada del polémico transformador eléctrico de la Praza da Liberdade; unas actuaciones en las que Unión Fenosa Distribución está invirtiendo 100.000 euros, en respuesta a las demandas vecinales y la intermediación y gestión del gobierno de Alberto Varela

La ejecución del proyecto utilizará distintas máquinas CNC (Control Numérico Computerizado) y realizará el grabado de las losas de granito creando varias texturas, hasta reproducir el sello/escudo que recordará a propios y visitantes la trayectoria municipal de O Coarril. Cuenta con un a inversión de 18.000 euros.