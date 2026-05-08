Portos arreglará la balaustrada y parte del Paseo do Preguntoiro por 50.000 euros

Visita de Portos de Galicia Gonzalo Salgado

Portos de Galicia llevará a cabo una rehabilitación de la balaustrada de Vilaxoán, así como de la puesta en valor del paseo de O Preguntoiro, presupuestada en 50.000 euros. El presidente del ente autonómico, José Antonio Álvarez, visitó la zona acompañado por la teniente de alcalde, Tania García, y otros cargos, así como directivos de la asociación vecinal.

La actuación contempla la limpieza, pintado y reparación del cierre que separa la playa del paseo, que en algunos tramos están desconchado y deteriorado; así como reponer mobiliario urbano, como bancos y alguna papelera, y actuar en las zonas de las aceras afectadas por el crecimiento de las raíces de los árboles.

Álvarez hizo hincapié en que la visita a la zona se enmarca "non en promesas" sino en "ver que se fan cousas previstas" y que se da luz así a una demanda vecinal, pese a "non ser unha obra estritamente portuaria". En este sentido, recordó que el Paseo do Preguntoiro se enmarca en la propuesta de reversión de terrenos portuarios declarados innecesarios a la Administración General del Estado, que la Xunta aprobó en el Consello del 12 de septiembre de 2025 y que "se atopa pendente de aceptación por parte do Ministeiro de Transición Ecolóxica", a los que el responsable autonómico pidió celeridad.

Tania García, por su marte, manifestó la intención del Concello de reclamar mejoras a todas las administraciones, "sexa Portos ou sexa Costas", recordó que la petición para actuar en este espacio fue llevada a Pleno por el grupo municipal socialista y que se mostrarán especialmente pendientes a la resolución a los problemas de accesibilidad.

En cuanto a la balaustrada, el Concello comparte con los vecinos la opinión de que sería mejor hacerla como los tramos anteriores, baja y en bloques, acorde también con la intención de recuperar la playa de O Preguntoiro, cuyo estudio está en fase de redacción.

Cándido Meixide, portavoz de la Asociación de Veciños de Vilaxoán, apuntó que espera que la obra tenga en cuenta incidencias que se dieron en el vial de O Preguntoiro con las tragantes, ya que "segue habendo bolsas de auga" y apuntó también a problemas con la iluminación. En cualquier caso, desde el colectivo tienen claro que "50.000 euros non chegan nin para empezar".