Los secretos del atún rojo llegan a la Plaza de Vilagarcía

Presentación de la actividad Gonzalo Salgado

La Praza de Abastos de Vilagarcía acoge el domingo una actividad que tiene como objetivo introducir el atún rojo en la gastronomía gallega. para lograrlo, los organizadores demostrarán lo bien que este producto combina con otros pescados, mariscos, productos de la huerta y vinos.

Un centenar de personas tendrán la oportunidad de comprobarlo en el 'Ronqueo de Atún', que se celebrará a partir de las 13:30 horas en la zona gastronómica del mercado público (situada en la primera planta). El edil de Promoción Económica, Álvaro Carou, destacó el carácter innovador de la propuesta, que ponen en marcha la tapería La Baldosa y la empresa Novomar Arousa.

"Este tipo de actividades axudan a continuar dándolle ao mercado público outros contidos, relacionados coa súa finalidade principal", al mismo tiempo que "contribúen a promocionar os seus produtos".

Así será el programa

Como su nombre indica, el evento consistirá en una demostración del ronqueo, técnica de despiece del atún. Para la ocasión, se contará con un ejemplar de 190 kilos, pescado con el arte de la almadraba, que se irá cortando siguiendo la tradición que se sigue en Cádiz y que permite el aprovechamiento de todo el pez. Incluso de la espina, una parte con la que se realizará una actividad participativa en la que el público podrá rascar la raspa y elaborar un pincho personalizado con los ingredientes que se les facilitarán.

El show continuará con la preparación de ocho tapas a base de las distintas partes de atún rojo combinadas con pescados y mariscos de la Ría y productos de la huerta gallega, todos ellos de "quilómetro cero e adquiridos na Praza de Vilagarcía", señalan los organizadores. Como ejemplo, los asistentes podrán degustar 'Ventresca de atún con fabas e base de verduras', o una 'Gilda de lomo de atún con xoubas'. El maridaje no acaba allí, ya que la comida se acompañará con vinos de Martín Códax seleccionados por un sumiller. Además, se ofrecerán otros dos pases dulces acompañados por licores del país.