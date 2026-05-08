Los Planetas celebran los diez años del Atlantic Fest de Vilagarcía

Son ya unos clásicos en el Atlantic Fest y no podían faltar a una cita tan especial, la de su décimo aniversario. Así que la confirmación de Los Planetas era casi un secreto a voces para el festival que se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de julio en la playa de A Concha. Pero la banda granadina no es la única incorporación que se anuncia.

Shame, Joe Crepúsculo, Aiko El Grupo, Alonso y Grande Osso se suman a los ya confirmados Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Nacho Vegas, Carlos Ares, Depresión Sonora, Triángulo de Amor Bizarro y Nadadora.

Varios escenarios

El viernes 17 y el sábado 18 de julio el festival será en recinto principal, el de A Concha, con el escenario Galicia Calidade, con la colaboración de la Xunta, a través de la Axencia Turismo de Galicia y en el marco de Concertos do Xacobeo. El domingo, la música se traslada a la Praza do Castro, con el escenario Vibra Mahou.

Las entradas de día se encuentran ya a la venta en la web del festival, al precio de 50 euros. Además, son los últimos días para hacerse con el abono al precio reducido de 80 euros. Los menores de 12 años (incluidos) tienen entrada gratuita. También se puede adquirir el acceso al camping y al glamping domo camp del festival en el Río Ulla.