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Vilagarcía

Ilustratón llega este año 'Entre Lectoras'

La inauguración será mañana por la tarde en Hojas de Lorien

Olalla Bouza
08/05/2026 19:50
Cartel de la nueva edición
Cartel de la nueva edición
Cedida
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El evento Ilustraton llega a una nueva edición que, en esta ocasión, mezclará dos mundos muy bien avenidos: la literatura y el arte. Por ello, lleva el nombre de ‘Entre lectoras’, ya que además se llevará a cabo en un espacio que se ha convertido en uno de los favoritos por los amantes de las buenas historias, la librería Hojas de Lorien.

Allí habrá ilustraciones originales y prints a la venta de Lola Zavala, Anabel Rocha, Marthazul, Saila Chao, Augusto Metztli, Komorevi, Sylvia Farbe, Fani, Yellice, Sugarstorm, Paloma Rocha, Sebas y Sergio Ordóñez.

La mayor parte de las autoras viven y trabajan en Galicia, aunque también llegan desde puntos como Barcelona o Castilla la Mancha. La inauguración será mañana por la tarde, a las 18 horas, en el establecimiento de Edelmiro Trillo.

Taller de dibujo

Otras actividades que se llevarán a cabo durante esta edición son el taller de ilustración ‘Dibujar un árbol’, con Augusto Metztli. Será el 19 de mayo, a las 18:30 horas y por un precio de 13 euros, con materiales incluidas. También habrá una entrevista online con la mexicana Esmeralda Ríos y, el 26 de junio, será la clausura. El Ilustratón se puso en marcha en 2014.

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