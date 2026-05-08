Gayá advierte de los “alijos nunca vistos” y del aumento del narcotráfico en Galicia

Jaime Gayá durante su intervención Gonzalo Salgado

El jefe de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá, advierte de que el narcotráfico está repuntando y vuelve a ser problemático en la comunidad autónoma y que, en origen, se está dando una situación de “producción elevada”. Así se ve también en las incautaciones, con “alijos nunca vistos”, que hablan de un “problema creciente” ante el que hay que tomar medidas.

En este sentido, y en nombre de todo su equipo, Gayá se comprometió a trabajar día a día bajo el lema de “por mí que no quede”, poniendo su apoyo para evitar que Galicia “se convierta en una sociedad empozoñada por el narcotráfico”. El jefe de Aduanas fue una de las Nécoras de Ouro que la Fundación Galega entregó ayer en el Auditorio, en un acto que contó con asistencia de numerosos representantes de las fuerzas policiales y autoridades judiciales y políticas.

Otro de los homenajeados fue Jesús Cartelle, director de la UCA de Ribeira, que hizo un llamamiento a la sociedad a “aceptar la enfermedad mental”, así como a no tratar a las personas con conductas adictivas como “los otros”. El psiquiatra, que recordó que solo hace cuatro meses que estos pacientes forman parte de la sanidad pública, manifestó una apuesta decidida por la integración.

Juzgados especializados

“Integrar es componer un todo con las partes que faltan. Las partes que faltan son mis pacientes”, declaró, para definirse como un “artesano” de la curación. “Desde los orígenes nos hemos peleado por una patria o un dios. Pero la utopía es posible, yo creo en ella”. En el acto guardaron un minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos en Huelva. El presidente de la Fundación, Manuel Couceiro, reclamó juzgados especializados y defendió el uso social de los bienes incautados