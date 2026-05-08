De Vilagarcía a Cannes: Curtas, la bandera del cine

Gala de clausura del Curtas de este año Mónica Ferreirós

Curtas Festival do Imaxinario cumple 54 años en plena forma y da un salto histórico en su consolidada trayectoria: Estará la próxima semana en la LXXIX edición del Festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo en la localidad francesa. Allí se integrará en el Marché du Film, el mercado profesional más relevante de la industria audiovisual a nivel global.

La presencia de Curtas Festival do Imaxinario en la cita francesa se articula a través del Fantastic Pavillon, el epicentro de referencia para la comunidad internacional del cine de género, dentro de Cannes. En este espacio, la identidad visual del festival tendrá un protagonismo especial, ya que se podrá ver tanto su logotipo como su emblemático trofeo, "situando a Vilagarcía no mapa dos grandes núcleos de decisión do cine de terror, fantasía e ciencia ficción", señalan desde la organización.

Promoción de la ciudad

El equipo de Curtas Festival do Imaxinario, que lidera Luis Miguel Rosales, desarrollará una intensa agenda de trabajo, con la intención de "traer o mellor do panorama actual ás pantallas galegas". Habrá reuniones con productores, distribuidores, programadores, responsables de festivales, prensa especializada e instituciones culturales de todo el mundo, que permitirán una labor "de scouting de primeiro nivel, para captar as producións máis punteiras do xénero".

Además, desde Curtas señalan que la "misión en Cannes" trasciende a lo cinematográfico, ya que actuarán como "embaixador de Vilagarcía, promocionando a cidade como un destino cultural de relevancia ante programadores, prensa especializada e institucións de todo o mundo, marcando un novo fito no crecemento do certame".

Decano en Galicia

La trayectoria de Curtas se remonta a 1973, siendo el decano de los certámenes audiovisuales en Galicia y un referente internacional del género fantástico y de terror. Cuenta con una intensa programación que lo convierten en una "experiencia multidisciplinar", transformando Vilagarcía durante su celebración en la "capital do extraordinario".

El evento es miembro del Mélies International Festivals Federation y otorga, desde este año, el prestigioso Méliès d'Argent al mejor cortometraje fantástico europeo. Recientemente fue reconocido con la EFFE Label 2026-2027, el distintivo de calidad que concede la European Festivals Association, con el apoyo de la Comisión Europea, y figura en la exclusiva lista de Dread Central como uno de los 90 mejores festivales de género de todo el mundo.

Está declarado de Interese Turístico por el Concello de VIlagarcía y se lleva a cabo en otoño, ofreciendo una cuidada selección internacional de largometrajes y cortos, complementada con una agenda de encuentros con creadores de primer nivel, exposiciones inéditas y talleres. "Festexando o fantástico en todas as súas formas", señalan desde Curtas.