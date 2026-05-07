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Vilagarcía

Y el alcalde del CEIP O Piñeiriño es... ¡Amaro!

Alberto Varela asistió a una jornada electoral llena de democracia

Olalla Bouza
07/05/2026 20:34
Amaro con su profesora tras ser elegido
Amaro con su profesora tras ser elegido
Gonzalo Salgado
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Eran cuatro los candidatos y uno fue el elegido. En este caso Amaro, que con mucha emoción escuchó el recuento de votos que lo lanzaron a la Alcaldía del CEIP O Piñeiriño

Fue tras una jornada electoral ejemplar que llegó tras una campaña que fue, también, un modelo de participación democrática. Lo que pretenden, desde el centro es, precisamente, dar a conocer la importancia del voto entre los escolares.

El alcalde, Alberto Varela, fue el encargado de poner a Amaro la banda de alcalde y de darle la enhorabuena por una votación que no dejó lugar a dudas: tiene el apoyo de la comunidad educativa. Además, una profesora le hizo entrega de un ramo de flores.

Fue el broche de oro a un periodo en el que el alumnado del colegio se implicó al cien por cien. El proceso comenzó hace algo más de un mes, con la elección de candidaturas. Cada uno de los cuatro configuró un equipo de diez posibles concejales y eligió nombre y eslogan para su partido. Incluso hubo propuestas de lo más variado: Desde un ‘tobogán molón’ a la presencia de más animales en el colegio, más días de plástica y educación física o salir de excursión una vez al mes. El cine estuvo presente, ya que ver una película cada viernes fue otra idea, así como colocar una zona de juego con tirolina.

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