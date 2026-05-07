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Vilagarcía

Los árboles de Júpiter llegan a la Avenida da Mariña

Xardíns planta cinco ejemplares para sustituir a otros tantos que constituían un riesgo

Olalla Bouza
07/05/2026 21:03
Vistas de la Avenida da Mariña
Vistas de la Avenida da Mariña
Gonzalo Salgado
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La línea verde de la Avenida da Mariña acaba de incorporar una nueva especie entre sus elementos: las cinco Lagerstroemias, que popularmente se conocen como ‘árboles de Júpiter’, que el servicio municipal de Xardíns acaba de plantar, en el marco de las actuaciones recogidas en el Plan de Xestión do Arboredo encargado por el Concello para esta zona.

Los nuevos ejemplares sustituyen a los tres simócoros (acer) y a las dos acederas rojas que hubo que retirar, previamente, para garantizar la seguridad de las personas, ya que el mal estado en le que se encontraban suponía un riesgo muy elevado de caída de ramas o tronzado de troncos.

Para evitar este tipo de situaciones y dada la antigüedad y el estado de las árboles de las principales zonas y parques del municipio, el Concello contrató a Arbogal varios planes de gestión a través de los evaluar y eliminar riesgos, así como garantizar el correcto mantenimiento y conservación de las masas árboreas de calles y parques municipales.

Precisamente por ello, cada ejemplar que es necesario retirar se sustituye por otro nuevo. Además, se aprovecha para hacerlo por especies más adecuadas. En este caso, de menos altura y con flor.

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