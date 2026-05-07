La Xunta y la Fundación Galego contra o narcotráfico renuevan el convenio para la gestión de bienes incautados

Firma del convenio Moncho Fuentes

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro, reafirmaron su compromiso en la lucha contra las mafias del mercado negro de estupefacientes, a través de un nuevo convenio de colaboración.

Según el acuerdo establecido, el gobierno gallego aportará 36.500, 2.500 más que el año pasado, para apoyar al colectivo, así como a las fuerzas de seguridad. En el acto estuvo también presente el director xeral de Xustiza, José Tronchoni.

El objetivo de este convenio es continuar la colaboración que comenzó en 2015, para implantar fórmulas que optimicen la gestión de los bienes decomisados al narcotráfico y delitos conexos, así como financiar líneas de trabajo que la Fundación desarrolla en su lucha contra el tráfico de drogas.

Fomento de hábitos saludables

En la gestión de bienes incautados, la Fundación colabora y refuerza las actuaciones con las autoridades judiciales y otros agentes implicados para desarrollar, de la mejor manera posible, las tareas de gestión, depósito y realización anticipada de los bienes muebles incautados durante operaciones contra el narcotráfico o blanqueo.

Otras líneas de trabajo son las de campañas de sensibilización, especialmente en las zonas donde el consumo presenta una mayor incidencia; así como formar redes de apoyo y acompañamiento a personas drogodependientes y a sus familias. El convenio también financia actuaciones como el torneo 'Panos brancos contra a droga', que incide en el fomento de hábitos saludables; así como a la Gala, que se celebrará mañana en el Auditorio.