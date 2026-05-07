La huelga del metal paraliza las empresas en O Salnés y Ulla-Umia

Manifestación del metal Gonzalo Salgado

La primera jornada de huelga en el sector del metal está contando con un amplio seguimiento en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia. Los sindicatos CIG, CCOO y UGT marcharon unidos en Vilagarcía, en demanda de un convenio digno para la plantilla y de incrementos salariales acorde a la subida de la vida.

La producción en las empresas del sector se vio prácticamente paralizada en su totalidad y no se registraron incidencias de importancia, salvo un pequeña discusión de los piquetes con un empresario caldense, en cuya firma finalmente también acabó cerrando.

La paralización de la actividad llegó también al comercio del metal, sector que, por su parte, está a la espera de las negociaciones de su convenio.

Los sindicatos CCOO, CIG y UGT recorrieron unidos Vilagarcía, desde As Carolinas hasta Ravella, escoltados por un dispositivo policial. "O seguimento é importante porque os traballadores entenden que estas reivindicacións son para darlle valor ao sector do metal. A patronal non o ve así, cando o que se está a pedir non é nada descabellado", explica Miguel de María, portavoz de Industria en CCOO, que apunta que lo que se pide es un "acordo de mínimos" en un momento en el que las empresas del metal están batiendo "récord" a nivel de facturación y de carga de trabajo.

Sobre la vuelta las negociaciones, ahora mismo rotas, de María explicó que "en canto chamen, alí estaremos". La manifestación partió desde la rotonda de As Carolinas, con proclamas como 'Se sube o IPC, os salarios tamén' o 'Patronal escoita, estamos en loita'.