Emerxencias de Vilagarcía incorpora un camión con una escalera de 32 metros

El alcalde y otros miembros del gobierno con el equipo de Emerxencias Concello

El Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía incorpora a su parque móvil otro camión escalera. Se trata de un vehículo semi nuevo, importado de Alemania y mucho más moderno que el actual, que cuenta con una escalera extensible que supera los 32 metros de alcance. Además, dispone de una cesta de mayor capacidad.

La adquisición está valorada en 200.000 euros y destacan especialmente sus sistemas de seguridad. El alcalde, Alberto Varela; la concejala de Seguridade, Tania García y el concejal de Obras, José María González, asistieron a la demostración realizada en la Praza da II República. El trailer cuenta con muy pocos kilómetros y se encuentra en perfecto estado de uso.

Está ya operativo. El jefe de Emerxencias, Francisco Guillán Busto, destacó la importancia de tener este tipo de vehículos para rescates en altura. “Isto permite acurtar ao máximo os tempos de resposta en situación de risco, proque a inmediatez é primordial cando a vida das persoas pode depender de cuestión de minutos. De non telos, teriamos que depender dos que nos enviase o Consorcio de Bombeiros desde Ribadumia”, dijo el técnico municipal. El alcalde, por su parte, destacó la labor del servicio. “A nosa cidade ten a enorme sorte de contar con xente ben formada e cunha excelente capacidade de reacción”, dijo Varela. La adquisición de este segundo camión se financiará en varias anualidades, a través del convenio que mantienen el Concello y la Agrupación de Protección Civil.