Condenan a un año de cárcel a un monitor de Vilagarcía por agresión sexual a una menor

La sentencia es del TSXG

Un hombre, trabajador de un centro deportivo de Vilagarcía, acaba de ser condenado a un año de prisión por agresión sexual a una menor de 16 años. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando la niña se encontraba con una tía que practica la actividad deportiva de dicho establecimiento.

Mientras la mujer estuvo entrenando, la menor se quedó al cargo de este hombre, que durante este tiempo llegó a hacerle proposiciones sexuales, pese a que la niña le advirtió de que no sería legal, por tener menos de 16. Además, llegó a tocarla por la cintura y a abrazarla por detrás, pese a la resistencia de la víctima, que se apartó del condenado y se refugió en una cafetería cercana.

Una vez que su tía salió del centro, le contó lo sucedido y ambas, junto al padre de la menor, acudieron unos días después a poner la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía.

Rechazo al recurso

Por estos hechos, la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra condenó al acusado como responsable de un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años, a la pena de un año de prisión. Además, le impuso la inhabilitación especial para cualquier oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de tres años. La sentencia también le imponía la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima, así como comunicarse con ella durante el tiempo de dos años. También reconocía para la denunciante una indemnización de 3.000 euros.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de ratificar esta condena, rechazando el recurso presentado por el denunciado, que alegó, entre otras cuestiones, dilaciones indebidas.