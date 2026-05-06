Vilaxoán tendrá su escudo en Rafael Pazos

Sello sobre el que se basará la nueva imagen Concello

El gobierno local de Vilagarcía aprobará el lunes adjudicar la elaboración de una nuevo escudo de Vilaxoán. La encargada será la empresa Obras e Proxectos Gomacons SL, con un presupuesto de 18.125 euros. Ante la imposibilidad de restaurar el de teselas de cerámica, se substituirá por una talla sobre losa de granito de 420x360 centímetros y ocho de grosor.

La imagen a grabar será fiel al sello/escudo oficial del Concello Constitucional de Vilaxoán, lo que representó a la localidad durante elperiodo de 1836 a 1913, hasta que se fusionó con Vilagarcía y Carril. Por ello, se mantendrá la grafía original que aparece en dicho sello, acompañándolo de cartelería explicativa, también grabada sobre piedra. La empresa a la que se le adjudicarán los trabajos está especializada en este tipo de tallados sobre piedra.

El grabado se hará en los talleres de la firma, con máquinas CNC de alta precisión, utilizando pavimentos de granito gris alba y siguiendo el modelo realizado por la diseñadora del área de Comunicación de Ravella, que reproduce fielmente el escuddo histórico. Previamente a su instalación, personal municipal será el encargado de retirar los restos de la imagen de teselas, así como de preparar la zona.

Más duradero

El antiguo blasón de cerámica que se encontraba en la paza desde los años 90 del siglo pasado, se encontraba en muy mal estado por el desprendimiento de piezas, como consecuencia del paso del tiempo y la acción de vehículos. Aunque en un primer momento se valoró su restauración, la imposibilidad de hacerse con materiales similares, que ya no se fabrican, así como la inconveniencia de mantener las teselas por el complicado mantenimiento que requieren y porque crean una superficie resbaladiza, hizo echar atrás esta idea. Con el nuevo escudo, señalan desde Ravella, “Vilaxoán recuperará un símbolo histórico e farao con materiais de maior durabilidade e calidade que, a maiores, non dificultan a accesibilidade nesta céntrica e frecuentada praza. Ademais, o uso dun elemento nobre, como é a pedra, dará maior presenza e relevo á imaxe”, que representa identidad e historia. La actuación se financia con una partida de los presupuestos de 2025.